Des spécialistes ont affirmé que les médicaments innovants destinés au traitement des maladies endocriniennes ou celles associées au diabète étaient prescrits uniquement aux cardiopathes et aux personnes obèses. Lors d’une conférence consacrée à la prescription des médicaments innovants destinés au diabète, ces spécialistes ont souligné que les traitements innovants «bien que très coûteux» n’ont pas d’impacts sur la trésorerie de la «Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), en ce sens qu’ils contribuent à la rationalisation des dépenses liées à ces maladies à travers l’amélioration de la qualité de vie des malades et leur prévention de toute complication». Le professeur Samia Zekri a, à titre d’exemple, indiqué, que ces médicaments innovants ne sont pas «des médicaments miraculeux, mais ont prouvé leur efficacité dans les pays où ils sont utilisés à travers la réduction du poids et la prévention d’autres complications dangereuses».