Les agriculteurs de la wilaya de Bordj Bou Arréridj titulaires d’une carte professionnelle et qui sont à jour dans le paiement des cotisations annuelles pourront bénéficier prochainement de microcrédits. La Caisse de mutualité agricole a décidé d’accorder aux agriculteurs des microcrédits d’une valeur ne dépassant pas les 5 millions de dinars en vue d’encourager les jeunes à aller vers les filières agricoles... Le bénéficiaire doit cependant être titulaire d’une carte professionnelle et être à jour dans le paiement des cotisations annuelles. La Crma, qui est une coopérative pour les agriculteurs a , au travers des campagnes de sensibilisation organisées en direction des agriculteurs, montré les avantages d’adhésion à une telle structure et informé les fellahs sur l’importance de régulariser leur situation vis-à-vis de la Caisse en payant leurs cotisations pour pouvoir bénéficier des indemnisations en cas de catastrophe.