Un mouton, deux moutons ... 5.000 moutons seront tondus avec dextérité, à partir d’aujourd’hui et pendant quatre jours, dans la campagne française lors du 18e Championnat du Monde de tonte de moutons, le premier en France depuis sa création en 1977. Plus de 320 compétiteurs venus de 34 pays, du Japon à la Norvège en passant par l’Afrique du Sud ou les îles Cook, vont s’affronter dans la petite commune du Dorat (centre-ouest), dans trois catégories: la tonte à la machine, aux forces (ciseaux) et au tri de laine. «Un Championnat du monde, c’est tellement grandiose, tellement spectaculaire qu’on voulait faire découvrir ça aux Français», affirme Christophe Riffaud, président de l’Association pour le mondial de tonte de moutons (Amtm), organisatrice de l’événement. Le championnat se prépare comme le font les grands sportifs. Pour la finale de la tonte à la machine, 20 agneaux devront être tondus entre 12 et 16 minutes. Néanmoins, la qualité de la tonte est privilégiée par les juges. La laine doit être coupée en une seule fois, sans blesser l’animal, sous peine de pénalités. La Nouvelle-Zélande, maîtresse de cette discipline, est favorite de ce championnat. Les Néo-Zélandais ont déjà remporté en 2017, à domicile, le Mondial dans la catégorie tri de laine et tonte machine, l’Afrique du Sud dans celle des forces.