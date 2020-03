L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce) a fait part de sa disponibilité pour l’attribution de numéros de téléphone «courts libre appel» à titre gratuit afin de réduire les déplacements des citoyens et, par la même occasion, freiner la propagation de l’épidémie du coronavirus, indique un communiqué de cet établissement public. «Dans le cadre des actions initiées par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19), notamment la réduction des déplacements des citoyens, l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce) informe les institutions et organismes de l’Etat de sa disposition pour l’attribution de numéros ‘’courts libre appel gratuit’’, pour renforcer davantage les mesures prises en la matière», note la même source.