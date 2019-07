L’association Chafaâllah d’ornithologie et de protection de l’environnement et de la faune d’Oran s’attelle à introduire à la réserve de la forêt M’sila, dans la commune de Boutlélis (ouest d’Oran), des oiseaux rares d’Australie dont la perruche ondulée qui est un oiseau tropical. Dans ce cadre, l’association a installé 100 nids en mai dernier pour le lâcher, pour la première fois au niveau de cette réserve, de

50 couples de ces perruches avec l’approche de la saison de l’automne ou au début du mois d’octobre prochain. Pour fournir les conditions adéquates de vie et de repeuplement de cette nouvelle espèce ornithologique, des grains seront épandus au niveau d’une superficie d’un hectare.