La ministre française du Travail Muriel Pénicaud a confirmé que des «quotas» ou «objectifs chiffrés» d’immigrés «professionnels» seront fixés chaque année, dès l’été 2020. «C’est la France qui recrute par rapport à ses besoins. C’est une approche nouvelle, un peu une approche qu’a le Canada et l’Australie, c’est assez proche», a-t-elle assuré. «L’idée, c’est d’avoir des objectifs chiffrés, ou des quotas, c’est une question de sémantique», a-t-elle dit, à la veille d’annonces officielles sur l’immigration par le Premier ministre français Édouard Philippe. Lundi soir, le chef du gouvernement français avait présenté à plusieurs ministres et à des parlementaires de la majorité des mesures sur l’immigration, dont l’actualisation des filières en tension, datant de 2011. Et les quotas aussi seront mis en place «l’été prochain».