Le ministère de l’Industrie et des Mines a dépêché, sur ordre du chef de l’Etat, des commissions d’enquête chargées d’établir un état des lieux relatif à l’exploitation du foncier industriel destiné à l’investissement ainsi que des modalités d’attribution des assiettes foncières. Toutes les zones industrielles du pays sont ainsi concernées. Ces commissions vont en outre se pencher sur la réalité de l’accompagnement institutionnel et l’encadrement des investisseurs par les walis et les représentants de l’autorité publique au niveau des daïras et des APC. Par ailleurs, leur enquête cherchera à lever le voile sur tous les projets d’investissement «fictifs», «mort-nés» ou non opérationnels, ayant bénéficié d’une assiette foncière et de crédits bancaires, dans le cadre du dispositif de concession. Toutes les enquêtes feront l’objet de rapports circonstanciés, avec des conséquences au cas par cas pour les bénéficiaires des concessions.