Des cadres de l'administration dans la daïra de Berrahal, wilaya de Annaba, font actuellement, l'objet d'enquêtes approfondies, ordonnées par la justice, pour préjudice aux biens publics, corruption passive et trafic de logement public locatif, des actes d'accusation relatifs à un trafic de logements sociaux éventé, alors que l'ex-chef de la daïra de Berrahal, ainsi que le secrétaire général de cette circonscription administrative, ont été suspendus dernièrement par le wali. Des personnes faisant partie de la commission d'enquête et d'attribution de logement social sont également sous l'œil des enquêteurs, après les dénonciations de nombreux contestataires qui ont introduit plus de 1000 recours pour un quota de 553 logements de type LPP. Il est question de pots-de-vin, de dossiers falsifiés au profit d'indus bénéficiaires ainisi que d'autres anomalies qui ne sont pas sans rappeler les dépassements intervenus dans la daïra d'El Hadjar, en 2015 et qui sont demeurés sans suite !