Trop de violence, trop de dépassements et trop d’insécurité dans nos hôpitaux. Interpellés face à cette situation qui s’aggrave de plus en plus les pouvoirs publics également semblent avoir trouvé la panacée dans les sociétés de gardiennage.

En effet, l’état fera recours à des sociétés de sécurité privées pour la sécurisation des hôpitaux. C’est le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui l’a affirmé précisant cependant que ce n’est pas un recours systématique mais il se fera à titre exceptionnel.

Le ministère de la Santé précise cependant, que la sécurité du personnel des infrastructures de santé relève de la responsabilité exclusive de l’Etat. Le recours aux sociétés privées spécialisées dans le gardiennage et la sécurité se fera «en cas de besoin», «à titre exceptionnel» et «conformément à la législation en vigueur».

Des violences qui ciblent généralement le personnel médical et paramédical des différents hôpitaux d’Algérie.

Tebboune avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, notamment une éventuelle contractualisation avec des sociétés privées.