Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,Hassen Tidjani Haddam, a fait état, lundi dernier à Alger, d’un projet de « base de données des statistiques nationales », devant contribuer à l’élaboration des plans et des stratégies adéquates et au renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation. Supervisant la clôture des travaux d’une journée d’étude sur les statistiques dans le secteur du travail, M. Heddam a précisé que son département s’attelait, au niveau de l’administration centrale et en coordination avec les établissements sous tutelle, à « créer une base de données des statistiques nationales sur le réseau informatique du secteur». Cette démarche « aidera à l’élaboration des plans et des stratégies et au renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation », a-t-il expliqué.