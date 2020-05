Plusieurs organisations syndicales appellent à l'annulation de l'examen du BEM.

C'est le cas du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (Snte) qui estime que la rentrée scolaire pour les cycles moyen et secondaire ne peut intervenir en octobre si les examens du bac et BEM sont tenus en septembre. Le Snte demande d'annuler le BEM, à l'instar de l'examen de fin de cycle primaire, et de ne maintenir que le baccalauréat afin de pouvoir programmer la rentrée début octobre dans de bonnes conditions.

Pour sa part, la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation et de la formation a formulé un nombre de propositions pour la réussite de l'examen du brevet d'enseignement moyen, prévu au cours de la deuxième semaine du mois de septembre et suggéré à ce sujet le passage au cycle secondaire de tous les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9/20. «Pour les élèves qui n'ont pas obtenu cette moyenne de passage, ceux-ci devront passer l'examen du BEM en septembre», a précisé la Fnte.