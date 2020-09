Entamés voici trois semaines, les travaux de renouvellement des trottoirs de la commune d'El Mohammadia, dans la proche banlieue d'Alger, se poursuivent à une cadence accélérée, l'inauguration prochaine de la Grande Mosquée de la capitale constituant une date-butoir. Engins mécaniques et travailleurs redoublent d'ardeur, de sorte que les chaussées défoncées jalonnent plusieurs parcours dans cette localité. Hier, quelle ne fut pas la surprise de certains résidents de constater qu'un des engins était en train de tournoyer à tout-va et labourer le bitume sur la route qui monte vers le commissariat de la cité, accolé à dix centimètres à peine d'un véhicule encore en stationnement. Au citoyen qui s'étonnait de la chose et demandait pourquoi on n'avait pas prévenu la veille de ce charivari, le «chef d'équipe» - ils étaient deux bonhommes sur le chantier, à rétorquer qu'ils n'étaient en rien concernés par ce genre de réclamation et qu'il fallait, ni plus ni moins, que «garer ailleurs»!