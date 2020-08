Sur l'ancienne route qui mène vers l'aéroport, entre El Mohammadia et Beaulieu, dans la capitale, à hauteur des terrains de jeu installés pour agrémenter les activités de jeunes, des énergumènes ont investi, depuis quelques jours, les lieux pour s'y adonner à... la vidange de leur véhicule, le plus tranquillement du monde, au vu et au su des passants comme des automobilistes qui empruntent cet axe et des commerçants qui activent du côté droit de la ligne de tramway. Ces atteintes flagrantes à l'environnement sont ainsi opérées sans le moindre scrupule et surtout sans crainte d'aucune sanction, les endroits où la vidange a été faite portant encore les stigmates de tels abus. Il est certain que leurs auteurs n'ont aucune raison pour récidiver, tôt ou tard, surtout qu'ils désertent l'endroit en abandonnant les bidons troués dans lesquels se trouve, telle quelle, l'huile encrassée de leur véhicule.