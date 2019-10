Des projets relatifs à des solutions informatiques novatrices conçues par des Algériens dans le cadre du programme «villes intelligentes» initié par l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (Anpt), seront lancés avant la fin de 2019, a annoncé le directeur général de l’Agence, Abdelhakim Bensaoula. «L’Anpt a lancé en 2017 plusieurs projets de conception algérienne entrant dans le cadre du développement de villes intelligentes ou Smart City, dont certains ont été réalisés et seront déployés avant la fin de 2019», a indiqué Bensaoula, dans un entretien à l’agence officielle. Parmi ces projets figure un outil d’identification intelligente des sites à valeur culturelle, répartis à travers le territoire national, permettant aux touristes nationaux et étrangers de les localiser via une application à télécharger sur smartphone ou tablette. Un autre projet de portée nationale concerne, quant à lui, le développement d’outils informatiques permettant la gestion intelligente dans le domaine de la sécurité chimique, de la pollution et du contrôle de l’eau.