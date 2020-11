La compagnie aérienne Turkish Airlines va opérer plusieurs vols spéciaux entre l'Algérie et la Turquie, a annoncé l'ambassade turque à Alger dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Au total, quatre vols de rapatriement seront effectués vers Istanbul entre le 15 novembre et le 30 décembre, a précisé la même source. Les citoyens qui souhaitent prendre le vol peuvent obtenir leurs billets directement auprès des bureaux de la compagnie aérienne Turkish Airlines. Les vols sont également ouverts aux citoyens algériens (nes) mariés (iées) à des Turcs, chargés (ées) d'une mission en Turquie, les étudiants en Turquie, ceux qui vont se faire soigner. Toutefois, l'espace aérien de la Turquie vers l'Algérie étant toujours fermé, il nécessite une autorisation spéciale du Premier ministre algérien et seules les entreprises (pas de demande personnelle) sont fournies.