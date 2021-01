Les experts du «Kenya Medical Research Institute» (Kemri) ont averti qu'au moins 16 nouvelles variantes du coronavirus, totalement différentes de celles détectées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, pourraient se propager silencieusement au Kenya. Au total, il y a maintenant 20 variantes en circulation au Kenya, quatre ayant été découvertes en mars de l'année dernière. L'une des quatre variantes signalées pour la première fois lors du séquençage initial du Kemri a muté et suscite, maintenant, des inquiétudes parmi l'équipe de chercheurs. Le Kemri a souligné que l'une des variantes n'a pas encore été détectée ailleurs dans le monde. Le docteur Charles Agoti, chercheur à Kemri et membre principal de l'équipe d'enquêteurs, a assuré que la grande majorité des mutations sont souvent insignifiantes et ont peu d'impact. Il a toutefois précisé qu'il était trop tôt pour dire avec certitude comment - ou le cas échéant - la nouvelle variante affectera le profil de la pandémie dans le pays, ajoutant que d'autres tests doivent être effectués.