La concession de distribution d’électricité et gaz de Constantine a suspendu l’alimentation en électricité aux sièges des Assemblées populaires communales (APC) de Aïn Abid et de Ouled Rahmoune pour factures impayées. Les créances de l’APC de Ouled Rahmoune s’élèvent à 21 millions de dinars, alors que celles de Aïn Abid ont atteint 16 millions de dinars. Le recours à cette mesure intervient après l’épuisement de toutes les démarches versant dans le recouvrement des créances. Le total des créances des 10 autres communes de la wilaya de Constantine est estimé à 280 millions de dinars. Les créances de cette concession auprès de ses clients ordinaires (ménages), raccordées au réseau de basse tension, s’élèvent à près de 707 millions DA. «Le problème des créances constitue un obstacle qui empêche la société de poursuivre le programme d’investissement, notamment le développement des réseaux et des infrastructures énergétiques», a souligné un responsable de la concession.