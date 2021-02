Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a supervisé à Alger, le lancement officiel du Fonds national d'investissement issu d'un partenariat entre la Banque nationale d' Algérie (BNA) et la Banque extérieure d'Algérie (BEA), dans le cadre de la diversification des outils de financement destinés aux petites et moyennes entreprises (PME). Doté d'un capital de 11 milliards de DA, le Fonds participera dans les capitaux des petites et moyennes entreprises. Ce qui constitue un axe principal dans la réforme bancaire et financière. Le Fonds permettra de réaliser le double objectif consistant à diversifier les offres de financement destinées aux PME pour répondre aux besoins de financement exprimés dans leurs différentes étapes de croissance et renforcer le niveau de capitalisation, ce qui augmenterait leur durabilité auprès des établissements bancaires.