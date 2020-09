Les services de la protection de la faune et de la flore de la Conservation des forêts de Souk Ahras ont dénombré deux cerfs de Barbarie et de nom-breux autres animaux sauvages dans les forêts de la wilaya, a indiqué, jeudi dernier, le chef de bureau des espèces protégées, de la chasse et des activités cynégétiques au sein de la Conservation, Amar Sebti. «L'opération qui s'inscrit dans le cadre du recensement du groupe naturel de cerfs de Barbarie des forêts de Bouzarane, dans la commune de Aïn Zana, et Ouled Bechih, dans la localité d'El Mechrouha, fait suite à l'appel lancé par le Centre cynégétique de Zéralda pour l'organisation d'une opération de recensement les 8 et 9 septembre a permis de dénombrer deux cerfs de Barbarie,» a précisé le même responsable. Les services concernés ont eu recours à la technique dite «comptage par écoute du brame» en mettant en place cinq centres d'écoute dans les forêts de la commune de Aïn Zana et deux autres dans celle d'El Mechrouha sur une tranche horaire allant de 17h00 à 21h00.