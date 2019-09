Samedi à Paris, pour la première fois, deux femmes imames, Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, ont dirigé un temps de prière dans une salle louée pour l’occasion devant une soixantaine de personnes - hommes et femmes, côte à côte. Elles viennent d’avoir les fonds pour pouvoir prêcher une fois par mois pendant un an. Sur les tapis de prière, femmes et hommes sont côte à côte sans distinction. Face à eux, dans une salle parisienne, deux femmes imames prononcent le sermon. Les vœux de ces deux enseignantes depuis plusieurs années: traduire par des actes concrets leur vision d’un islam «spirituel», «progressiste» et «éclairé», qui s’inspire, entre autres, du soufisme, une branche mystique de l’islam. Toutes deux sont persuadées que «beaucoup de musulmanes et de musulmans ont un besoin vital d’émancipation et de libération». «Il est possible de faire germer un modèle alternatif pour contrer l’islamisme et le conservatisme», assurent-elles.