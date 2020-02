Un tribunal égyptien a acquitté, ce samedi, deux fils de l’ancien président Hosni Moubarak, déchu en 2011, et six autres personnes poursuivies dans une affaire de manipulation boursière, selon un responsable judiciaire, cité par des médias. Acquittés par le tribunal pénal du Caire, Alaa et Gamal Moubarak avaient été arrêtés en septembre 2018 dans le cadre de cette affaire de manipulation boursière présumée et libérés sous caution au bout de quelques jours. Après la chute de Hosni Moubarak à la faveur du « Printemps arabe », plusieurs procédures judiciaires ont été déclenchées contre l’ex-chef de l’Etat, resté 30 ans au pouvoir (1981-2011), et ses proches. L’affaire de manipulation boursière remonte à 2012, quand le procureur général avait déféré tous les suspects devant la cour pénale pour obtention illégale de plus de deux millions de livres égyptiennes (118,5 millions d’euros). Alaa et Gamal Moubarak avaient également été condamnés avec leur père, en mai 2015, à trois ans de prison pour avoir détourné plus de 10 millions d’euros de fonds publics alloués à l’entretien des palais présidentiels.