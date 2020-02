Les eaux du Pacifique ont submergé deux îles en Indonésie et menacent d’en faire disparaître définitivement quatre autres si rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Deux îles inhabitées appartenant à la province indonésienne de Sumatra du Sud ont disparu en raison de la montée des eaux, conséquence du réchauffement climatique, rapporte l’agence de presse Sputnik, citant le journal Jakarta Post. Le média, qui cite une déclaration du Forum indonésien pour l’environnement, indique que les îlots, Betet et Gundul, se situent actuellement à un et trois mètres au-dessous du niveau de la mer, ajoutant que quatre autres îles risquent de suivre le même chemin si rien n’est fait. Au cours des dernières années, plusieurs îles ont disparu de la carte, dont de nombreuses en Indonésie.