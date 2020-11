Le drame des accidents de la circulation n'a pas diminué, même en ces temps de pandémie du nouveau coronavirus. C'est ainsi que, lundi dernier, vers 20 heures, sur la RN25 et à proximité du marché hebdomadaire de M'Chedallah, dans la wilaya de Bouïra, une dramatique collision entre un poids lourd et un véhicule léger a causé de graves blessures aux trois passagers de la voiture. Les éléments de l'unité d'intervention de la commune de M'Chedallah ainsi que ceux de la commune d'El Adjiba sont aussitôt intervenus pour évacuer les victimes vers l'hôpital de la localité, distante de quelque 40 km du chef-lieu de wilaya. Malheureusement, une demi-heure plus tard, 2 des 3 accidentés ont succombé à leurs blessures. Partis à la fleur de l'âge - ils avaient 17 et 18 ans -, ils ont été déposés à la morgue du centre hospitalier où la troisième victime est toujours en soins intensifs. Encore et toujours, la prudence et le strict respect du code de la route sont à recommander.