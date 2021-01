Deux nouvelles publications Mises au point et Le raï en question, de l'ancien journaliste d'El Moudjahid, Amar Belkhodja, sont disponibles sur le marché du livre. L'auteur connu à travers ses écrits sur l'Histoire nationale, dont il exhume des chapitres souvent méconnus, a choisi cette fois à travers Mises au point d'offrir à ses lecteurs, une compilation de textes et d'études inédits, afin de les opposer aux mensonges et à la désinformation visant l'histoire telle, à titre d'exemple, l'image de «De Gaulle donneur d'indépendance». Dans son second livre, Amar Belkhodja va revenir sur le raï autrefois pour affirmer que «la continuité culturelle n'a jamais été assurée par le «rimittisme, mais par les Wahbi, les Blaoui...». Il abordera également, dans une seconde partie, la «mémoire musicale» où il racontera, notamment la grande passion que sa génération vouait pour les arts. Amar Belkhodja a, à son actif, une quarantaine d'ouvrages comme Momo, la magie des mots ou encore Mouvement national, des hommes et des repères. L'ancien journaliste a reçu des hommages, dont celui de l'université Ibn Khaldoun de Tiaret, qui lui a décerné un doctorat honoris causa pour sa riche collaboration à l'écriture de l'histoire contemporaine de l'Algérie.