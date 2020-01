La commune de Kouba (Alger) verra, durant l’année en cours, le lancement des travaux de réalisation d’un parking de quatre étages à proximité de la station de bus de Ben Omar, selon le P/APC. Une enveloppe de 50 milliards de centimes a été affectée à la réalisation de ce projet en cours d’études. Dans le secteur de la jeunesse et des sports, l’élu a fait état de l’inscription, dans le cadre du programme de développement de 2020, d’un projet de réalisation de deux salles de sports à Garidi et à Jolie Vue, ajoutant que les services compétents s’attèllent à la finalisation des études en vue de préparer le cahier des charges. Dès la réception des deux projets, les habitants de ces quartiers (Garidi et Jolie Vue) pourront exploiter les deux structures sportives, notamment au vu du manque enregistré par la commune en matière de projets relatifs à la jeunesse, au sport et au divertissement, a-t-il ajouté.