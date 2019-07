Cela fait plus d’un an, maintenant, que deux salles des fêtes ont été autorisées par l’APC d’El Mohammadia. Jusque-là, rien à signaler. Sauf que les deux salles sont situées dans un seul et même endroit, deux bâtisses contiguës, juste à l’entrée du carrefour qui dessert tout à la fois El Harrach, le stade d’El Mohammadia et la Moutonnière vers Cinq Maisons et l’aéroport. En hiver, les désagréments causés par cette situation sont moindres parce qu’ils interviennent essentiellement le jeudi. Mais de juin à septembre, c’est une vraie pagaille qui s’impose aux automobilistes entrant ou sortant de ce quartier, surtout que les travaux liés à la Grande mosquée d’Alger ont eux aussi transformé la morphologie des lieux. Le problème de ces deux salles est qu’elles ne disposent pas des parkings nécessaires, d’où une anarchie de la circulation sous les yeux impuissants des policiers présents au carrefour. Et ce sont des vigiles improvisés qui s’adonnent le droit de stopper les uns et de faire circuler les autres, au gré des entrées et sorties des véhicules venus participer à la fête. Un cas à résoudre avant que cela ne devienne vraiment dramatique.