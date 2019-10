L’Ivoirien Didier Drogba, ancienne star du football, a été nommé ambassadeur d’une campagne de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour promouvoir la sécurité routière en Afrique, ont annoncé les organisateurs. Baptisée «Safe steps, sécurité routière en Afrique», la campagne qui va durer deux ans, va notamment déployer à travers toute l’Afrique, des vidéos, des panneaux routiers, des sites Web... «Bien que le continent ne représente que 2% du parc automobile mondial, 20% des décès sur la route dans le monde ont lieu en Afrique. Le taux de mortalité routière y est le plus élevé au monde et 44% des victimes sont des piétons et des cyclistes», a déploré Jean Todt, président de la FIA et envoyé spécial du secrétaire général des Nations uniespour la sécurité routière.