La création officielle du Parc naturel national de Taghit (Béchar) sera prochainement publiée au Journal officiel. Selon le conservateur des forêts de la wilaya de Béchar, le projet, qui a été approuvé par différentes instances locales et nationales, permettra la protection dans le cadre de la loi de l'environnement et de la biodiversité de la vallée de la Saoura. Le dossier de création du Parc naturel national de Taghit, avec son plan de gestion et dont les études ont été finalisées il y a une décennie par le secteur des forêts, avec la contribution du mouvement associatif local activant dans le domaine de la protection de l'environnement, concerne une superficie de 85 000 hectares, extensible à 200 000 ha. Il vise la préservation de la faune et de la flore spécifique à une grande partie de la région de la Saoura et sa surveillance de la destruction et de la disparition.