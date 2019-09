C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que l’opérateur de la téléphonie mobile Djezzy a donné en cette matinée du 23 septembre le coup d’envoi de la troisième édition du Digithon au siège de Djezzy Academy à Bir Mourad Raïs (Alger. Neuf groupes y prennent part avec comme thématique ; comment attirer de jeunes clients à Djezzy. A cette occasion, le Directeur Général, Matthieu Galvani a rappelé l’objectif de cette initiative est de renforcer l’esprit de l’innovation et de la collaboration au sein de la société. Il a expliqué la thématique de la troisième édition qui s’inscrit dans le cadre de la transformation digitale de la société et de la stratégie mise en œuvre pour augmenter la base client data.

Comme chaque année, le meilleur projet sélectionné au terme de cette compétition qui va durer 48 h représentera Djezzy lors du leadership Summit de Veon prévu en octobre prochain au Pays-Bas.

Les équipes travailleront pendant 48h au siège de Djezzy Academy à Bir Mourad Raïs. Notons enfin que le digithon a été organisé à la demande du groupe Veon et que toutes les contributions seront extrêmement importantes pour la transformation de l’entreprise.