Après avoir rencontré ses principaux partenaires d’Alger, du Centre et de l’Ouest, Djezzy a réuni ce dimanche les grossistes et les points de vente de l’Est du pays autour d’un dîner convivial à l’hôtel Marriott de Constantine.Ont participé à cet événement organisé en partenariat avec le distributeur GNT plus de 200 personnes représentant les wilayas de Constantine, Mila, Skikda, Jijel, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Khenchela et Oum El Bouaghi. Après avoir fait le bilan des neuf premiers mois de l’année, les responsables de Djezzy ont tenu à remercier les grossistes ainsi que les points de vente pour les progrès réalisés sur le terrain tout en les incitant à œuvrer davantage pour porter les couleurs de l’entreprise et gagner de nouvelles parts de marché face à une rude concurrence.

à l’instar des autres régions, un challenge a été lancé afin d’encourager les partenaires à vendre plus en mettant en relief la générosité des offres de Djezzy afin de finir l’année en beauté. La soirée s’est terminée dans une ambiance bon enfant ponctuée par une musique malouf qui a enchanté tous les convives.