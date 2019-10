Le président des Etats-Unis Donald Trump a ouvert jeudi soir une chaîne sur la plateforme de vidéos en direct Twitch, propriété d’Amazon, pour diffuser son meeting de campagne à Minneapolis (Minnesota). Quelques heures après l’ouverture du compte, celui-ci était suivi vendredi par quelque 37 000 personnes et la vidéo du meeting, lors duquel Donald Trump a multiplié les attaques personnelles contre ses adversaires démocrates, affichait 165 160 vues. La page d’accueil de la chaîne affichait également des liens pour soutenir la campagne du président candidat à sa réélection en 2020. La plate-forme Twitch, prisée des amateurs de jeux vidéo qui peuvent diffuser leurs parties et regarder celles de leurs joueurs préférés, ne permet d’héberger que des séquences filmées en direct et d’en extraire des clips taillés pour devenir viraux. Elle a fait parler d’elle mercredi pour une toute autre raison: l’attaque contre une synagogue de Halle en Allemagne, qui a fait deux morts et deux blessés graves, filmée par le tireur, a en effet été diffusée en direct pendant 35 minutes sur Twitch et vue au total par 2200 personnes avant que la plateforme ne la supprime