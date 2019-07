La culture du gombo, première expérience à Oran, a été « une grande réussite » vu les résultats positifs de production de ce légume que ce soit quantitativement que qualitativement, a indiqué Abed Fatah, président de l’association locale pour la promotion de la société rurale « Tamari », initiatrice du projet. La culture du gombo, plus connu chez le consommateur algérien sous le nom de « gnaouia », expérimenté dans un champ sur une surface d’un hectare à Hassi Bounif (est d’Oran) a été une réussite totale et a donné des résultats positifs du point de vue qualité et quantité. Des graines, importées de Turquie, ont été utilisées pour la culture de ce type de légume, célèbre aussi en Orient, notamment dans les pays du Machreq arabe où il est connu sous le nom de « mouloukhia » ou « or vert ». Le gombo est une plante qui a une durée de vie courte dont la production se fait en été. Trois mois seulement sont nécessaires entre la plantation de ce légume et sa récolte.