L’ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Götz Schmidt-Bremme, a suggéré à Alger et Rabat de s’inspirer de la chute du mur de Berlin le 3 octobre 1990 et la réunification de l’Allemagne, pour rouvrir la frontière entre les deux pays fermée en 1994. S’exprimant à l’occasion de la célébration de la réunification de son pays, le diplomate allemand au Maroc cité par l’agence russe Sputnik, a déclaré à la presse: «La séparation subie par l’Allemagne pendant 30 ans présente de nombreuses similitudes avec la crise maghrébine entre le Maroc et l’Algérie». A croire que le diplomate allemand est enivré par les volutes de haschisch marocain. Les similitudes dont il parle sont exagérées. D’abord parce que le mur de Berlin concerne un seul et même pays, voire une même ville. Ensuite entre l’Algérie et le Maroc il n’existe pas de mur et enfin, la fermeture des frontières est du fait des Marocains. En 1994, le Maroc avait pris la décision de mener une chasse aux Algériens, de leur instaurer des visas, au lendemain de l’attentat qui a ciblé le 24 août 1994 l’hôtel Asni à Marrakech. Est-il acceptable de subir l’humiliation d’un visa pour se rendre chez le voisin marocain ? C’est ainsi que l’Algérie a fermé ses frontières. De ce fait, la réouverture de la frontière est liée aux conditions qui ont présidé à sa fermeture.