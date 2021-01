Qualifiées comme des domaines clés de la croissance en Algérie, les activités ferroviaire, pétrolière et gazière nécessitent pour leur développement des techniciens qualifiés. Le gouvernement a annoncé, à cet effet, deux instituts de formation spécialisés, afin de répondre à cette demande. La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a annoncé que son département ouvrira bientôt un institut de formation dans le domaine ferroviaire. Le projet est initié à la suite d'une étude sur les besoins économiques de la région de Djelfa où sera logé l'Institut qui devrait démarrer ses activités au mois de mars 2021.

Le but est de répondre au souci d'accompagner les grandes installations de la voie ferrée et leurs besoins futurs en main-d'oeuvre qualifiée de différents niveaux. Dans le même temps, Hoyam Benfriha a annoncé qu'une décision a été prise pour la reconversion du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Hassi-R'Mel en Institut national spécialisé de la formation professionnelle dans les filières liées aux activités pétrolières et gazières.