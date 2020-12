Un nouveau cahier des charges et un «guide des bonnes pratiques» destiné à accompagner les microentreprises ont été présentés jeudi dernier à Alger lors d'une réunion présidée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Micro-Entreprises, Nassim Diafat. Le nouveau cahier des charges, élaboré par Algérie télécom, vise à simplifier aux microentreprises les procédures pour l'accès à la commande publique, donner plus de transparence et lutter contre tout ce qui est bureaucratie négative. Ce nouveau cahier des charges prend en charge les doléances de ces jeunes entrepreneurs, dans le cadre des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et des orientations du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, d'encourager la création et le développement de micro- entreprises.