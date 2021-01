Le constat est alarmant. Depuis quelques semaines, le relâchement dans les transports publics et privés en matière de respect des mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus a pris des proportions inquiétantes. 60 à 80% des usagers n'arborent plus les masques de protection que pour la forme, qui sur le menton qui au niveau du cou. Et ce sont surtout les jeunes qui sont les plus nombreux à afficher cette désinvolture, à croire qu'ils rivalisent de mauvaise volonté, profitant, il faut le dire, de la démobilisation totale des agents chargés, en théorie, de contrôler ce genre de comportement. Pourtant, les appels et les recommandations ne manquent pas et le comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19 ainsi que les médias n'ont jamais cessé d'appeler à une vigilance constante.