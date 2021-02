Le Centre culturel 11-Décembre de Belouizdad (Alger) a abrité la finale annuelle des compétitions sportives «Dzair Battle SUPER 2020». Ce championnat d'un nouveau genre, encore rare en Algérie, centré sur les sports électroniques a vu la participation des meilleurs cyber-athlètes algériens de ces nouvelles compétitions sportives. Les participants étaient qualifiés pour tenter leur chance pour le titre de meilleurs athlètes algériens de l'année sur Street Fighter V, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ et Guilty Gear Strive. En plus des compétitions, des exhibitions ont été organisées pour faire découvrir ces disciplines nouvelles et attirer de nouveaux publics. Des compétitions mixtes touchent différentes catégories d'âge, de 13 à 40 ans, la moyenne d'âge au-dessus de 23 ans. Des mesures sanitaires strictes ont été imposées afin d'éviter tous risques. Le public a pu suivre les rencontres à travers la mise en place d'un flux vidéo disponible via Internet.