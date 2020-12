La chambre d'accusation près la cour de Khenchela a ordonné, lundi dernier, le placement sous mandat de dépôt du directeur de la Coopérative de céréales et légumes secs (Ccls), ainsi que de son prédécesseur, pour «implication dans des affaires de corruption», selon des sources judiciaires. Outre le mis en cause et son prédécesseur qui occupe la même fonction à Bordj Bou Arréridj, quatre autres fonctionnaires de la Cccls ont été mis sous contrôle judiciaire. Tous sont poursuivis pour «mauvaise gestion, dilapidation et détournement de deniers publics et manipulation des quotas de blé et d'orge, soutenus, accordés aux minoteries privées de la wilaya de Khenchela, entre 2018 et 2020». La brigade locale de recherche et investigation de la gendarmerie avait ouvert, en juillet dernier, une enquête sur cette affaire. Après investigations, le dossier a été transmis au tribunal de Khenchela qui avait statué le 16 novembre en plaçant les six prévenus sous contrôle judiciaire. Le parquet ayant introduit un recours, la chambre d'accusation vient donc d'ordonner le mandat de dépôt pour les deux directeurs et le maintien des qutre fonctionnaires sous contrôle judiciaire.