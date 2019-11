Une trentaine de participants prennent part au troisième Salon national de la photographie qui s’est ouvert hier à El Bayadh. La manifestation qui s’inscrit dans le cadre du programme de célébration du «65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale», prévoit une exposition de plus de 80 photographies sur divers thèmes au niveau de la galerie nouvelle inaugurée à la Maison de la culture «Mohamed Belkheir» d’El Bayadh. Les meilleures œuvres seront sélectionnées lors du rendez-vous culturel qui vise, selon les organisateurs, à promouvoir la photographie dans la wilaya et à créer un espace de formation et d’échange d’expériences.