Après un arrêt «volontaire», depuis le 12 mai dernier, le journal satirique El Manchar, a annoncé samedi son retour. Dans un article publié sur son site, El Manchar évoque vaguement les raisons de sa suspension et celles de son retour. «El Manchar. Le journal satirique algérien a annoncé avant-hier après-midi, avec une subtilité dont il a le secret, qu'il est de retour. La nouvelle a causé 1223424 infarctus entre jaloux et hommes de pouvoir, jaloux également. Après plus de 3 mois d'absence pour des vacances aux Maldives, la fine équipe de la scie revient progressivement sur décret présidentiel», écrit El Manchar.