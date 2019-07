La 5ème édition du Ciné-plage d’El Tarf sera ouverte aujourd’hui avec 10 projections cinématographiques proposées à la plage El Mordjane d’El Kala. Inscrite dans le cadre du programme d’animation de la saison estivale 2019, à l’initiative de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), avec la participation de la direction locale de la culture, cette manifestation devra se poursuivre jusqu’au 2 août prochain.Les projections, cinq courts et autres longs métrages, sont au menu de cette manifestation culturelle. Les estivants seront invités à la projection de deux films par soirée, un court et un long métrage, et ce, durant cinq jours de suite.