Comme déjà rapporté dans nos précédentes publications, la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, à travers sa concession de distribution de Bouira a procédé le 11/11/2019 à l’ouverture des plis des offres commerciales du projet de réalisation de 900 km du réseau de distribution de gaz au profit de 9160 foyers. La séance d’ouverture des plis s’est tenue à la salle de conférences de la direction de la formation professionnelle de Bouira. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de l’Etat des D.P (Distribution publique) et extension des D.P. le R.A.R du P.C. (Reste à réaliser du programme complémentaire) ainsi que le programme C.G.S.C.L (Caisse des garanties et de solidarité des collectivités locales). La consistance physique se résume à la réalisation de 900 km qui permettront le raccordement de 9160 foyers et leur alimentation en gaz naturel à travers 79 localités. 120 soumissionnaires ont répondu à l’avis d’appel d’offres.