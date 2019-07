L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est réjouie des progrès durables enregistrés en matière d’élimination du trachome dans le monde, notant que des millions de personnes ne sont plus exposées au risque de contracter cette maladie infectieuse des yeux qui peut conduire à la cécité. «Le nombre de personnes risquant de contracter le trachome, principale cause infectieuse de cécité dans le monde, est passé de 1,5 milliard en 2002 à, à peine, plus de 142 millions en 2019, ce qui représente une baisse de 91% », s’est félicitée l’agence des Nations unies pour la santé dans un récent rapport présenté à la 22ème réunion de l’Alliance-OMS pour élimination mondiale du trachome d’ici 2020 (GET2020). Les nouvelles données montrent également que le nombre de personnes nécessitant une intervention chirurgicale pour un trichiasis trachomateux au stade avancé du trachome, entraînant une cécité, est passé de 7,6 millions en 2002 à 2,5 millions en 2019, soit une baisse de 68%.