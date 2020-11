Vous êtes un entrepreneur méditerranéen basé en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Libye? Votre start-up a plus de 18 mois d'existence et s'engage sur l'une des thématiques suivantes: e-santé, résilience territoriale, climat, mobilité, agritech, économie sociale et solidaire ou entrepreneuriat féminin? Les candidatures féminines sont fortement encouragées! Emerging Valley, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (Meae) et de l'Agence française de développement (AFD), lance le programme Emerging Mediterranean. Il est destiné à identifier, accélérer et nourrir le plaidoyer des start-up méditerranéennes de la «Tech For Good», pour en faire les leaders à impact de demain dans le sillage du Sommet des deux rives de la Méditerranée.