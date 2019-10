Deux compagnies aériennes des Emirats arabes unis se sont associées pour lancer un nouveau transporteur à bas coût (low-cost) qui va opérer à partir d’Abou Dhabi, a annoncé hier l’agence officielle WAM.Etihad, qui appartient à l’Emirat d’Abou Dhabi, et Air Arabia, appartenant à Sharjah, autre Emirat de la Fédération des Emirats arabes unis. ce sont les maîtres d’œuvre de cette initiative qui va créer la première compagnie à bas coût basée à Abou Dhabi, selon l’agence. Aucune autre précision n’a été fournie sur le lancement effectif de la nouvelle compagnie appelée Air Arabia Abu Dhabi, sur sa flotte et ses destinations. Le communiqué commun d’Ettihad et d’Air Arabia, cité par la WAM, a promis de fournir prochainement d’autres indications sur la nouvelle compagnie. Le secteur du transport aérien est florissant aux Emirats, mais ses compagnies connaissent des résultats irréguliers. Sa plus grosse compagnie, Emirates de Dubai, a vu ses bénéfices baisser de 69% à 237 millions de dollars pour l’exercice 2018.