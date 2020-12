Sur les 10 dernières années, le dinar a perdu 37% de sa valeur vis-à-vis de l'euro et plus de 77% vis-à-vis du dollar américain, selon une évaluation du Cercle d'actions et de réflexion pour l'entreprise (Care). Selon Care, entre 2010 et 2020, le taux de change du dinar est passé de 102 DA à 161,2 DA pour 1 euro. Par rapport au dollar, le taux de change du dinar, durant la même période, est passé de 72,51 à 132,51 pour 1 dollar. Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a d'ailleurs, reconnu qu'«on ne peut pas avoir un dinar fort sans une économie forte (...) Mais le programme de relance économique que nous allons concrétiser à partir du mois de janvier, notamment à travers d'importants projets structurants doit contribuer à relever le niveau de la monnaie nationale».