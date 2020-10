Environ 85 millions de postes d'emploi pourraient être détruits, d'ici 2025, en raison de la «révolution de la robotisation», prévoit un récent rapport du Forum économique mondial (FEM) sur «l'avenir des emplois».

Toutefois, le think tank s'attend aussi, à ce que le recours croissant aux robots dans tous les secteurs d'activité ainsi qu'à l'intelligence artificielle crée 97 millions de postes dans le monde. Il prédit que la moitié du travail sera assurée par des machines d'ici 2025. Ce constat a été annoncé après une enquête auprès des 300 entreprises les plus puissantes au monde, dont la masse salariale cumulée atteint près de 8 millions d'emplois. Plus de 50% des employeurs interrogés affirment qu'ils s'attendent à une accélération de l'automatisation. 43% affirment que cela est susceptible de provoquer des réductions du personnel.