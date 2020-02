On se demande souvent si on a des chances de survie en cas de crash d’un avion. Une étude publiée, hier, par le Daily Star, analysant les le taux de mortalité dans les catastrophes aériennes a apporté la réponse. Il a été démontré, selon cette étude, que les passagers occupant les sièges situés au milieu et à l’avant encourent un risque de périr plus élevé que les autres. Ainsi, l’étude a prouvé que «les sièges les plus sûrs se trouvent à l’arrière de l’aéronef, avec un taux de mortalité de 32% en cas de crash. Ceux situés au milieu de l’avion ont le pire taux de mortalité (39%) suivi de près par les sièges situés à l’avant de l’avion (38%)», note la même étude. Pour aboutir à ces résultats, le portail Aviation Safety Network s’est évertué à décrypter les données de 65 catastrophes aériennes. L’analyse a confirmé que les sièges à l’arrière étaient les moins dangereux.