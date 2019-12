Les personnes achetant un téléphone portable en Chine seront enregistrés par reconnaissance faciale et leurs données gardées avec leur numéro. Pour mieux contrôler le cyberespace, le gouvernement chinois a publié une directive destinée à «préserver les droits légitimes et les intérêts des citoyens en ligne», en renforçant l’enregistrement sous une identité réelle. Elle prévoit que les opérateurs téléphoniques doivent «utiliser l’intelligence artificielle et tous les moyens techniques possibles» pour s’assurer de l’identité réelle des acheteurs d’un nouveau téléphone. Cela signifie qu’ils pourront être enregistrés en train de tourner la tête et cligner des yeux, a expliqué un représentant de l’opérateur China Unicom. La directive promet également de «continuer à augmenter la supervision et les inspections» afin d’assurer le respect de l’obligation d’enregistrement sous identité réelle. Bien que cet enregistrement sous identité réelle soit déjà en vigueur depuis au moins 2013, le recours à l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale est nouveau dans ce domaine.