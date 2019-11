La Russie a annoncé la libération des derniers bélugas détenus depuis plus d’un an dans des bassins exigus en Extrême-Orient et destinés à être vendus à l’étranger, une affaire qui avait provoqué l’indignation internationale. Les autorités russes avaient été contraintes de réagir après la diffusion, en février, de photographies des 11 orques et 93 bélugas entassés depuis l’été 2018 dans des petites piscines, près du port de Nakhodka, sur l’océan Pacifique, appartenant à des entrepreneurs privés. Les derniers orques détenus ont déjà été relâchés en août. La Russie est le seul pays au monde autorisant la capture et la vente d’orques et de bélougas à des aquariums, une pratique controversée rendue possible grâce à des failles juridiques que les autorités ont promis de corriger. L’organisation russe Sakhakin Watch, qui militait en faveur de cette libération, s’est réjouie que «la libération de tous les bélugas ait eu lieu et que la ‘‘prison des baleines’’ ait finalement libéré ses derniers occupants».